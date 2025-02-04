Уоррен Баффет, легендарный инвестор, известный как “Оракул из Омахи”, сделал первый шаг на рынке акций в 2025 году. Его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Sirius XM, спутниковой радиокомпании, на сумму $54 млн. Эта сделка стала первой в новом году, раскрытой в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Sirius XM, крупнейший игрок на рынке аудиоразвлечений в Северной Америке, привлекает внимание инвесторов, несмотря на сложный 2024 год. Акции компании упали на 58%, но с начала 2025 года начали демонстрировать признаки восстановления, прибавив 5,26%. Это, вероятно, и стало одной из причин, почему Баффет решил увеличить свою долю в компании.

Berkshire Hathaway уже давно проявляет интерес к Sirius XM. Первые инвестиции в радиокомпанию были сделаны еще в 2016 году, и с тех пор холдинг неоднократно увеличивал свои вложения. Только за последний квартал 2024 года было приобретено 3,8 млн акций, что увеличило общий пакет до 105,2 млн бумаг. Теперь доля Berkshire в Sirius XM составляет 35%, что делает холдинг одним из крупнейших акционеров компании.

Интересно, что несмотря на общее снижение стоимости инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway до $266,4 млрд, Баффет продолжает придерживаться своей стратегии, делая ставку на проверенные временем компании. В его портфеле по-прежнему лидируют акции Apple, American Express и Bank of America, что подчеркивает его приверженность к стабильным и надежным активам.

Сделка с Sirius XM может свидетельствовать о том, что Баффет видит потенциал для роста в секторе аудиоразвлечений, несмотря на прошлогодние трудности. Время покажет, оправдает ли эта инвестиция ожидания одного из самых успешных инвесторов в истории.