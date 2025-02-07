Китайские ученые сделали сенсационное открытие в пустыне Такла-Макан, расположенной в Таримской впадине на западе Китая. В ходе исследований оказалось, что под толщей песков скрывается гигантский подземный водоем, объем которого исчисляется триллионами тонн. По своим масштабам он сопоставим с целым океаном, что вызвало шок даже среди специалистов. Пишет дзен-канал Strike.

Обнаружение подземного моря стало возможным благодаря анализу почвы и воздуха, которые показали высокую концентрацию влаги. Ученые связывают образование этого гигантского резервуара с природными процессами, происходящими в регионе на протяжении тысячелетий. По их мнению, вода могла скопиться под пустыней в результате стока рек, а также таяния ледников, спускающихся с горных массивов Тянь-Шаня и Куньлуня.

Однако, несмотря на всю значимость открытия, исследователи предупреждают о потенциальной угрозе, связанной с этим природным феноменом. Подземный водоем выполняет не только функцию скрытого резервуара, но и удерживает огромное количество углекислого газа. Специалисты полагают, что если вода выйдет на поверхность, это может привести к выбросу значительных объемов CO₂ в атмосферу. Последствия такого процесса окажутся катастрофическими как для окружающей среды, так и для климата в глобальном масштабе.

На данный момент ученые продолжают изучение феномена, пытаясь определить его точные границы и возможные риски. Китайские исследовательские институты проводят дополнительные анализы, чтобы выяснить, насколько стабильно это подземное образование и представляет ли оно опасность в долгосрочной перспективе.