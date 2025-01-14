После бурной президентской кампании в США, диско-группа Village people решила использовать свою музыку для примирения нации. Несмотря на то, что музыканты группы поддерживали противницу Дональда Трампа, Камалу Харрис, они приняли приглашение команды избранного президента выступить на нескольких мероприятиях в Вашингтоне по случаю инаугурации.

Лидер группы Виктор Уиллис объяснил, что музыку нужно исполнять, не обращая внимания на политику. “Мы знаем, что не все будут рады услышать это, но мы считаем, что пришло время примирить народ при помощи музыки”, – написал он на своей странице в социальной сети.

Village people известна своими хитами 1970-х годов, такими как YMCA и Go west. Интересно, что Трамп уже несколько лет использует песню YMCA на своих митингах, и она даже стала его визитной карточкой. Однако, ранее группа возражала против использования своей песни на митингах Трампа, но в октябре 2024 года Уиллис заявил, что не будет препятствовать использованию песни до конца президентской кампании.

Теперь Village people готовится выступить на нескольких мероприятиях в Вашингтоне, включая митинг и прием в преддверии инаугурации. Их выступление станет еще одним шагом к примирению нации после бурной президентской кампании. Как сказал Уиллис, “пришло время примирить народ при помощи музыки”.