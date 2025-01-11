В Московской области появился необычный лот на продажу – умный кот, способный смывать воду за собой и за хозяином. Его владелица, жительница Одинцово, уверена, что это первый в мире кот с таким талантом.

Но это не единственное достоинство этого животного. По словам хозяйки, кот очень ласковый и игривый, но при этом мяукает тихо и не будет мешать отдыху. Кроме того, она утверждает, что владение таким котом может даже принести пользу для здоровья – снизить риск инфаркта и инсульта на 20%.

За такого талантливого питомца хозяйка просит 200 миллионов рублей. Но это не все – потенциальные покупатели должны будут пройти собеседование и тест на адекватность, чтобы доказать, что они достойны такого уникального животного.

В объявлении о продаже кота хозяйка шутливо замечает, что он пока не научился зарабатывать деньги и готовить еду, но “нет предела совершенству”. Возможно, новый хозяин сможет раскрыть и эти таланты у своего нового питомца.

Объявление успело “наделать шуму” в русскоязычном сегменте интернета, но вероятнее всего оно является шуточным. Впрочем, если за такую сумму найдется покупатель, то “хайпа” будет ещё больше!