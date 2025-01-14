Сильные ветры и засуха – это классический коктейль для лесных пожаров. Но в случае с недавними пожарами в Палисейдсе, которые унесли жизни и охватили 14 гектаров, главная причина оказалась более сложной. Климатолог Арсений Юрганов считает, что аномальная сухость растений стала основной причиной этих разрушительных пожаров.

Чтобы понять, почему это произошло, нужно посмотреть на более широкую картину. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели исследование, в котором они изучили связь между колебаниями влажности и возникновением пожаров в окрестностях города. Оказалось, что после продолжительной засухи в США последовали атмосферные реки, которые вызвали рекордные зимние дожди в 2022-2023 годах. Это, в свою очередь, привело к таянию снега в горах и оползням.

Но как это связано с пожарами в Палисейдсе? Юрганов объясняет, что сочетание жаркого лета и последовавших дождей создало сухую растительность, которая стала легко воспламеняемой. Это означает, что даже обычные причины пожаров, такие как молнии или непогашенные окурки, могут легко спровоцировать распространение огня.

Проблема заключается в том, что частота гидроклиматических ударов, связанных с показателями влажности, увеличилась на 31-66% по всему миру. Это связано с расширением “атмосферной губки”, которая способна поглощать и отдавать воду на 7% при повышении температуры воздуха на каждый градус. Если глобальная температура продолжит расти, прогнозируется увеличение количества гидроклиматических ударов на 113%. Это означает, что мы можем ожидать еще больше лесных пожаров и других природных катастроф в будущем.