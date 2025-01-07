Творческий потенциал ИИ в России стремительно растет. За последний год количество проектов, в которых используется искусственный интеллект, увеличилось вдвое и достигло 30%. Это значит, что все больше компаний и организаций начинают использовать ИИ для решения творческих задач.

Однако, как подчеркивает Екатерина Алтабаева, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, ИИ не может заменить человеческое творчество. По ее мнению, истинное творчество рождается из уникального человеческого духа и вдохновения, и технологии не могут воспроизвести эту искру.

В то же время, ИИ может быть полезным инструментом для решения технических задач, таких как создание планов и обработка текста. Это может освободить время и ресурсы для более творческих и инновационных проектов.

Применение ИИ также имеет потенциал в других областях, таких как управление миграционными потоками. Сенатор Артём Шейкин считает, что ИИ может сыграть ключевую роль в этом процессе, помогая оптимизировать и упростить процедуры.

В целом, рост применения ИИ в творческих проектах в России является положительным трендом, который может привести к новым инновациям и достижениям. Однако важно помнить, что ИИ не может заменить человеческое творчество и вдохновение.