Новый год начался с громкого заявления от AMD: их новая видеокарта RX 9070 оказалась практически неотличима от флагманской модели NVIDIA RTX 4080 Super по производительности, но при этом стоит почти вдвое меньше.

В ходе тестирования на популярной игре Call of Duty: Black Ops 6 в разрешении 4K без апскейлинга и генерации кадров, RX 9070 показала среднюю частоту кадров 99 FPS. При этом, игра использовала всего 9 ГБ видеопамяти из 16 ГБ, доступных на карте. Для сравнения, RTX 4080 Super показала 129 FPS, но только с включенным апскейлингом. Без него результаты двух карт оказались практически одинаковыми.

Но самое интересное – цена. Если RTX 4080 Super стоит внушительные $999, то RX 9070 можно приобрести за скромные $500. Это значит, что покупатели могут получить практически одинаковую производительность за гораздо меньшие деньги.

Продажи RX 9070 стартуют уже в начале этого года, и можно ожидать, что эта карта станет очень популярной среди геймеров и энтузиастов компьютерного железа.