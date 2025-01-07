В Бурятии на 68-м году жизни скончался известный хирург Борис Цыбиков. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Борис Аюрович родился в 1957 году в селе Цакир Закаменского района.

После школы он служил в армии, затем окончил Томский медицинский институт. Начал свою карьеру хирургом в Закаменской центральной районной больнице, где позже занимал руководящие посты, включая должность заместителя главного врача. С 1996 по 2005 год он был депутатом Закаменского районного Совета, а с 2022 года работал в Городской больнице №5 Улан-Удэ.

За многолетний труд Борис Цыбиков был удостоен множества наград, включая грамоты Министерства здравоохранения Бурятии и РФ, а также медаль за вклад в развитие Закаменского района. Его уход стал большой потерей для медицинского сообщества региона.