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Когда улыбка становится поводом для насмешек. Известный блогер Николай Василенко, чьи призывы улыбаться сделали его “королем Reels”, признался, что его первоначальная реакция на внезапную популярность была неожиданной. Вместо радости и гордости он почувствовал обиду и желание закрыться от комментариев в сети.

Все началось с сравнения его с лавандовым рафом. Пользователи сети прозвали его “Лавандовый раф, если бы он был человеком”, и Василенко признался, что это сравнение его обидело.

“Зачем мне быть каким-то там лавандовым рафом?” – спросил он себя, однако долго задерживаться на этой обиде не стал.

Всё изменилось, когда Василенко встретился со своими молодыми фанатами вживую. Они рассказали ему, что его контент их радует и вдохновляет, и это помогло ему избавиться от негативных эмоций. Теперь Василенко продолжает делать то, что он любит – читать вслух стихи и прозаические произведения, и призывать своих зрителей чаще улыбаться.

Судя по всему, улыбка Василенко стала не только его визитной карточкой, но и символом надежды и вдохновения для многих людей. И хотя сравнение с лавандовым рафом могло показаться обидным, оно не смогло затмить истинную ценность его творчества.

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