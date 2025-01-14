Китай выступил против монополизации искусственного интеллекта богатыми странами. На брифинге МИД Китая официальный представитель Го Цзякунь заявил, что ИИ должен быть доступен всем, независимо от экономического статуса.

Го Цзякунь подчеркнул, что искусственный интеллект – это не привилегия избранных, а общее достояние человечества. Он отметил, что ограничения на экспорт технологий ИИ, введенные администрацией президента США Джо Байдена, могут привести к созданию нового разрыва в развитии между странами.

По мнению китайского дипломата, ИИ не должен становиться инструментом для доминирования одних стран над другими. Он призвал к более равноправному доступу к этой технологии, чтобы она могла принести пользу всему человечеству, а не только отдельным государствам или лицам.

Таким образом, Китай подчеркивает необходимость международного сотрудничества в сфере ИИ и призывает к более открытому и инклюзивному подходу к развитию этой технологии.