Президент США Джо Байден вручил одну из высших наград страны – “Медаль свободы” – экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Эта церемония стала одной из последних для Байдена на посту президента, который он покинет 20 января.

Среди других лауреатов этой престижной награды оказались шеф-повар Хосе Андрес, актер Майкл Дж. Фокс и защитница природы Джейн Гудолл. Все они были отмечены за свой вклад в различные области и достижения.

Церемония вручения наград прошла в Белом доме и собрала многих известных личностей. Однако некоторые лауреаты не смогли присутствовать лично. Например, звезда мирового футбола Лионель Месси не смог приехать из-за конфликта графика.

Также среди награжденных оказались и те, кто не смог присутствовать по другим причинам. Например, Джордж Сорос получил награду заочно, а Роберт Кеннеди, брат бывшего президента США Джона Кеннеди, был награжден посмертно.

Эти награждения стали одним из последних актов Байдена на посту президента. Ожидается, что в ближайшее время он покинет свой пост и передаст полномочия своему преемнику.