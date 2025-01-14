Виталий Милонов, депутат Госдумы, не стесняется в выражениях, когда речь идет о скандале с наркотиками в парламенте Финляндии. По его мнению, финнам следует вернуться к более традиционному для них напитку – алкоголю. “Когда финны были просто алкоголиками, они были намного приятнее в общении”, – заявил Милонов.

Он считает, что переход финнов на наркотики привел к негативным последствиям. “Теперь они занимаются откровенной девиацией”, – добавил депутат. Милонов призвал финнов отказаться от наркотиков и вернуться к более привычному для них образу жизни.

Однако Милонов не считает, что финский народ в целом враждебен России. По его мнению, проблема заключается в правящей элите, которая выбрала “антифинский” путь. “Финский народ нам не враг, но их правящая элита – это другое дело”, – заявил депутат.

В заключение Милонов подчеркнул необходимость введения обязательных тестов на наркотики для всех чиновников и депутатов. “Это необходимо для того, чтобы garantировать, что наши лидеры не находятся под влиянием наркотиков”, – добавил он.