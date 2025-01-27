Китайская компания DeepSeek представила миру свою новую ИИ-модель R1, которая уже успела привлечь внимание благодаря своим впечатляющим характеристикам. По данным TechCrunch, R1 не только превосходит популярную модель o1 от OpenAI в ключевых тестах, но и предлагает уникальные функции, которые делают её особенно привлекательной для решения сложных задач.

Одним из главных преимуществ R1 является её способность к самопроверке. Это позволяет модели минимизировать ошибки, хотя и требует больше времени для обработки запросов — от нескольких секунд до минут. Такая особенность делает её идеальной для работы в областях, где точность критически важна, например, в физике и математике. В тестах AIME, MATH-500 и SWE-bench Verified, охватывающих математику, программирование и общую производительность, R1 показала выдающиеся результаты.

С объёмом параметров в 671 миллиард, R1 входит в число крупнейших ИИ-моделей в мире. Однако для тех, кто не обладает мощным оборудованием, DeepSeek предлагает упрощённые версии модели с параметрами от 1,5 до 70 миллиардов. Эти версии могут работать даже на обычных ноутбуках, что делает технологию доступной для широкого круга пользователей.

Ещё одним важным преимуществом R1 является её доступность. DeepSeek предлагает доступ к модели через API по цене, которая на 90–95% ниже, чем у конкурента от OpenAI. Более того, компания не вводит ограничений на использование своей модели в России, а для российских пользователей предусмотрен бесплатный тариф. Это делает R1 привлекательной для разработчиков, исследователей и бизнеса, которые ищут мощные, но доступные инструменты.

Запуск R1 подчёркивает растущую конкуренцию на рынке искусственного интеллекта и демонстрирует, что китайские технологии способны не только догнать, но и опередить мировых лидеров. DeepSeek продолжает укреплять свои позиции, предлагая инновационные решения, которые могут изменить правила игры в области ИИ.