В зоне СВО российские войска продолжают наращивать темп наступления. Одним из ключевых успехов стала операция по освобождению посёлка Новотроицкое, проведённая мотострелками 2 батальона 15-ой Александрийской бригады из состава группы войск “Центр”.

Операция началась под покровом густого тумана, который стал неожиданным союзником российских военнослужащих. Используя сложные погодные условия, они смогли проникнуть в посёлок, оставшись незамеченными противником. Затем, с двух сторон, бойцы подошли к опорному пункту ВСУ и после короткого, но интенсивного боя, одержали уверенную победу.

Особенно примечательно, что операция была проведена без потерь с российской стороны. Несколько военнослужащих ВСУ, осознав безнадёжность своего положения, сдались в плен. После освобождения посёлка, российские военнослужащие, известные как “чёрные гусары”, установили российский флаг на здании местной школы, символизируя возвращение мира и стабильности в регион.

Этот успех стал очередным свидетельством высокого профессионализма и слаженности российских войск, которые продолжают выполнять задачи по освобождению территорий от противника.