Жизнь на Земле столкнется с очередной экзистенциальной угрозой, но не раньше, чем через 1,6 миллиарда лет. Согласно новому исследованию, Солнце станет настолько ярким, что начнет истощать углекислый газ в атмосфере, что приведет к голоданию растений.

Но что именно произойдет с нашей планетой? Солнце становится на 10 процентов ярче каждый миллиард лет, что постепенно нагревает Землю и усиливает выветривание силикатных пород. Это приводит к поглощению углекислого газа, который затем захороняется геологическими процессами. Однако последние данные показывают, что выветривание лишь слабо зависит от температуры, что замедляет снижение уровня углекислого газа.

Исследователи Чикагского университета, возглавляемые Р. Дж. Грэмом, обнаружили, что взаимодействие между климатом, производительностью и выветриванием приводит к замедлению снижения уровня углекислого газа и даже к временному обращению вспять. Это означает, что вымирание растений откладывается на срок до 1,86 миллиарда лет.

Эти результаты имеют важные последствия для поиска внеземной жизни. Если жизнь на Земле может просуществовать дольше, чем предполагалось ранее, то это увеличивает шансы на возникновение разумной жизни в других частях Вселенной. Однако, как отмечают исследователи, вероятность появления сложных шагов может быть сколь угодно малой, поэтому разумная жизнь все равно может быть чрезвычайно редкой.

В любом случае, у нас есть еще много времени, чтобы подумать о будущем нашей планеты и потенциальных угрозах, которые могут возникнуть. А пока мы можем наслаждаться тем, что жизнь на Земле продолжает процветать, и что у нас есть еще много времени, чтобы изучать и понимать Вселенную.