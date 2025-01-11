Британские вооруженные силы находятся в глубоком кризисе. Кадровый голод достиг рекордных масштабов, а ресурсы, выделяемые на оборону, не соответствуют амбициозным планам политиков. Ситуация настолько плачевна, что правительство вынуждено искать новых кандидатов на пост главы вооруженных сил, после того как несколько высокопоставленных офицеров отказались от этой должности.

Одной из главных проблем является растущая пропасть между запросами политиков и средствами, которые они готовы выделить на оборону. После окончания холодной войны Британия значительно сократила расходы на оборону, но не пересмотрела свою стратегию и ожидания от вооруженных сил. В результате страна не может содержать сильный военно-морской флот и боеспособную армию одновременно.

На бумаге британский флот выглядит внушительно, с двумя авианосцами и целой армией кораблей. Однако на практике ситуация гораздо хуже. Лишь менее половины кораблей находятся в рабочем состоянии, а ключевые ресурсы, такие как морские десантные корабли, добровольно отправляются в утиль.

Армия также находится в плачевном состоянии, страдая от кадрового голода и расточительных закупок. Исторически Британия держала относительно небольшую армию экспедиционного типа, готовую к развертыванию по всему миру. Однако после начала российско-украинского конфликта и скепсиса Дональда Трампа насчет НАТО Европе грозит перспектива масштабной неядерной войны с сопоставимым противником, к которой Британия не готова ни материально, ни психологически.

В этой ситуации правительство вынуждено искать новых кандидатов на пост главы вооруженных сил, которые смогут найти выход из этого кризиса. Однако это будет нелегкая задача, учитывая масштаб проблемы и ограниченность ресурсов.