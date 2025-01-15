Несколько криптовалют из топ-10 обогнали биткоин по росту стоимости за последние сутки, хотя курс BTC тоже вырос до максимума за неделю – $97,7 тыс. Наиболее впечатляющий рост продемонстрировали XRP (12,7%), Cardano (9%) и Dogecoin (4,6%).

Подорожание XRP связывают с истечением срока подачи апелляции по делу SEC против Ripple. Инвесторы ждут позитивного исхода, что отражается на цене монеты.

Cardano выросла на фоне намеков о возможной интеграции биткоина и внедрении стейблкоина RLUSD от Ripple. А стоимость Dogecoin увеличилась в преддверии предполагаемого запуска платежной системы в соцсети Илона Маска X, которая может поддерживать DOGE.

При этом остальные криптовалюты из топ-10 подорожали на 0,7-1,7% за сутки. Общая капитализация крипторынка взлетела на 21% до $3,54 трлн. Ликвидации позиций трейдеров составили $199 млн, большая часть из которых пришлась на короткие позиции.

Индекс страха и жадности вырос до 70 баллов, сигнализируя о растущем аппетите инвесторов к криптовалютам. Ведущий альткоин Ethereum подорожал за сутки на 1,4% до $3,23 тыс., хотя за неделю уступил 3,5%.