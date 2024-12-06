В Саратовской области за последние сутки зафиксирован новый всплеск мошенничества – жители региона перевели аферистам более 12,5 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, всего было зарегистрировано 14 случаев обмана, среди которых несколько особенно крупных.

Одной из самых пострадавших стала пенсионерка из Октябрьского района. Незнакомец, представившись сотрудником банка, убедил ее в том, что на ее имя якобы пытаются оформить займ. Чтобы «обезопасить» свои средства, женщина перевела на указанный счет 4 699 000 рублей.

В Волжском районе еще одна жертва мошенников получила сообщение в мессенджере о подозрительном переводе с ее счета. Поддавшись панике, она отправила аферистам 2 160 000 рублей. В другом случае жительница региона, поверив в необходимость продления договора связи для защиты сбережений, перевела мошенникам 1 545 000 рублей.

Однако не все жители области стали легкой добычей для преступников. Например, одна из женщин из поселка Юбилейный, услышав о «безопасном счете», не стала переводить деньги незнакомцам, а вместо этого открыла счет в банке и самостоятельно положила на него 1 000 000 рублей.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Правоохранительные органы напоминают, что ни один настоящий сотрудник банка или силовых структур не будет запрашивать деньги для их «защиты» или предлагать перевести средства на так называемые «безопасные счета». Подобные предложения всегда являются признаком мошенничества.

ГУ МВД России по Саратовской области призывает граждан сохранять бдительность и не доверять звонкам или сообщениям от неизвестных лиц. Жителям региона рекомендуется немедленно обращаться в полицию при любых подозрительных звонках, связанных с финансовыми операциями.