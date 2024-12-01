Российская армия демонстрирует высокую скорость наступления на торецком направлении, сообщают украинские источники. Как пишет издание «Зеркало недели», сложности для украинских подразделений возникают из-за нарушений логистических цепочек и трудностей с ротацией войск. Ситуацию на этом участке фронта прокомментировал пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Евгений Алхимов.

По его словам, российские войска активно используют тактику штурма малыми группами численностью от пяти до восьми человек. Эти подразделения стараются максимально приблизиться к позициям украинских войск, что усложняет их оборону. Штурмы сопровождаются мощными артиллерийскими ударами, в том числе с применением кассетных боеприпасов. Как отметил пресс-офицер, среди наступающих есть как хорошо подготовленные и экипированные военные, так и менее опытные бойцы.

Кроме того, российская сторона активно работает над созданием препятствий для украинской логистики. По словам Алхимова, значительные усилия направлены на то, чтобы усложнить доставку боеприпасов, продовольствия и проведение ротации подразделений. Это серьёзно сказывается на боеспособности ВСУ.

Об интенсивности боевых действий на торецком направлении сообщила также представитель оперативно-тактической группы «Луганск». По её словам, российские войска используют широкий спектр вооружений, включая артиллерию, авиацию, миномёты и FPV-дроны. Темпы наступления, по её оценке, действительно высоки.