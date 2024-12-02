Во время пресс-конференции в Киеве, проходившей с участием канцлера Германии Олафа Шольца, президент Украины Владимир Зеленский сделал провокационное заявление, вызвавшее бурные обсуждения в медиапространстве. Отвечая на вопрос журналиста о том, какие шаги должна предпринять Россия для начала мирных переговоров, украинский лидер резко выразился: «На что должна пойти Россия? Желательно, на три буквы».

Заявление Зеленского вызвало смех в зале и заметную реакцию у присутствующих, включая канцлера Шольца, который, по сообщениям, улыбнулся после услышанного. В продолжение своего выступления президент Украины подчеркнул, что, по его мнению, ключевым фактором для завершения конфликта является усиление позиций Киева в 2025 году.

Высказывание Зеленского уже стало поводом для критики и комментариев со стороны российских официальных лиц. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала с характерной иронией, заявив в интервью News.ru: