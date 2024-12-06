Выбор автомобиля с пробегом требует внимательного подхода, особенно когда речь идет о максимальном пробеге, после которого техника может утратить свою надежность. Журнал «За рулем» поделился данными о критических показателях пробега для машин из разных стран, которые помогут потенциальным покупателям избежать нежелательных проблем.

Согласно публикации, автомобили китайского производства имеют самый низкий показатель надежности: критический пробег для таких машин составляет 70–100 тысяч километров. По словам экспертов, за пределами этого диапазона гарантий на качество работы автомобиля пока никто не готов дать. Это связано с ограниченной историей эксплуатации таких автомобилей в России и недостаточным количеством данных о долговечности комплектующих.

Американские автомобили считаются более надежными. Для них критический пробег оценивается в 150–160 тысяч километров. Европейские и корейские машины демонстрируют еще более высокие показатели: их рекомендуется приобретать с пробегом не более 200–220 тысяч километров. Лидерами по надежности остаются японские автомобили, способные сохранять работоспособность даже при пробеге свыше 250 тысяч километров.

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов дал рекомендации для тех, кто рассматривает покупку подержанного автомобиля. Прежде всего, он советует обращать внимание на состояние рулевого колеса, накладок на педали и боковых частей сидений. Если эти элементы выглядят подозрительно новыми, это может быть признаком значительного износа автомобиля и попытки скрыть реальный пробег.

Также важно проверить сварочные швы в проемах кузова. На заводе процесс сварки автоматизирован, и швы обычно ровные и аккуратные. Если же они выглядят небрежно, это может свидетельствовать о кузовном ремонте после серьезного ДТП.

Эти советы помогут покупателям избежать неприятных сюрпризов и выбрать автомобиль, который прослужит долго.