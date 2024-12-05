Украина намерена заявить о своей готовности к переговорам с Россией и заключению мирного соглашения. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники в украинском руководстве. Киев намерен подчеркнуть, что речь идет о поиске “устойчивого мира”, который обеспечит долгосрочное решение конфликта.

Согласно информации издания, ключевым шагом в этом процессе стало недавнее посещение Вашингтона Андреем Ермаком, главой Офиса президента Украины. По данным источников, цель поездки заключалась в установлении отношений с командой избранного президента США Дональда Трампа. Важно отметить, что в ходе переговоров с украинской делегацией присутствовали высокопрофильные фигуры из команды Трампа, такие как избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого Трамп намерен назначить спецпосланником по Украине.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал, что визит Ермака в США был организован с целью проведения переговоров с представителями новой американской администрации, что отражает изменяющийся политический контекст и подготовку к возможным изменениям в дипломатической стратегии.

Отметим, что Дональд Трамп, еще во время своей предвыборной кампании, заявлял о своем намерении положить конец украинскому конфликту, что вызывает опасения в Киеве относительно возможного сокращения американской поддержки в случае возвращения Трампа в Белый дом. В свою очередь, президент Владимир Зеленский уже не раз поднимал вопрос о риске прекращения военной и финансовой помощи от США в таком случае.