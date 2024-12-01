Ученые из Констанцского университета пришли к выводу, что ключевым фактором женской привлекательности является округлость фигуры. Это открытие, опубликованное в журнале Scientific Reports, подчеркивает, что форма тела оказывает большее влияние на восприятие красоты, чем традиционно изучаемое соотношение талии и бедер.

На протяжении многих лет считалось, что оптимальное соотношение талии и бедер — около 0,7 — является основным показателем женской привлекательности. С научной точки зрения, такие пропорции ассоциируются с хорошим здоровьем и высокой фертильностью, что делает их особенно притягательными. Однако немецкие исследователи решили проверить, насколько этот показатель универсален, и уделили внимание общей округлости женского тела.

Эксперимент проводился с участием группы добровольцев, которые оценивали привлекательность различных силуэтов. Исследование показало, что хотя соотношение талии и бедер действительно играет важную роль, форма тела оказывается более значимым критерием. Фигуры с плавными округлыми линиями, вне зависимости от точных пропорций, воспринимаются как более привлекательные. Однако эта закономерность проявляется только в том случае, если женщина имеет умеренный вес: ни чрезмерная худоба, ни полнота не вызывают аналогичного эффекта.

Таким образом, округлость фигуры была признана более точным и универсальным индикатором женской привлекательности. Ученые подчеркивают, что это открытие имеет важное значение не только для понимания стандартов красоты, но и для разработки подходов в области моды, медицины и психологии, связанных с восприятием тела.