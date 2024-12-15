Американская компания PowerLight Technologies анонсировала создание прототипа системы беспроводной подзарядки для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Новый проект, получивший название PTROL-UAS («Передача энергии через лазер на БПЛА»), обещает революционизировать эксплуатацию дронов, обеспечивая их энергией на высоте до 1500 метров.
Что известно о проекте PTROL-UAS?
- Высота работы: до 1500 метров.
- Технология: передача энергии через лазер, что позволяет избежать необходимости в традиционных наземных станциях зарядки.
- Цели использования: зондирование, аэрофотосъемка и разведка в высоком разрешении.
- Демонстрация: первые результаты системы планируют показать осенью 2025 года.
Какие преимущества даст беспроводная зарядка БПЛА?
- Длительные миссии: беспроводная зарядка позволит дронам оставаться в воздухе значительно дольше, чем при использовании традиционных батарей.
- Универсальность: система подходит как для тактических БПЛА, так и для автономных систем, работающих на высотах стратосферы.
- Повышенная оперативность: возможность зарядки дронов без необходимости их посадки ускорит выполнение разведывательных и других задач.
Разработка PTROL-UAS демонстрирует, как современные технологии могут трансформировать использование БПЛА в военной и гражданской сферах. Система позволит операторам в режиме реального времени поддерживать дроны в воздухе, снижая затраты на логистику и увеличивая эффективность разведывательных операций.
Если проект будет успешным, беспроводная зарядка может стать новой вехой в развитии беспилотных систем.