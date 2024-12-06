В преддверии Нового года московский туристический бизнес оказался в центре громкого скандала. Клиенты турагентства «ГЕОметрия» обвинили его владелицу, Диану Радович, в крупном мошенничестве. Пострадавшие лишились денег за несостоявшиеся поездки и теперь отчаянно пытаются вернуть свои средства.

Все началось с того, что группа обманутых туристов обратилась в офис агентства, требуя возврата денег. Диана Радович пообещала урегулировать ситуацию до праздников, однако ее обещания не внушили доверия. Вскоре клиенты, заручившись поддержкой журналистов, решили разобраться в деле самостоятельно и отправились в офис фирмы.

Обстановка, в которой оказался офис агентства, шокировала всех. Захламленные коридоры, разбросанные стройматериалы и сломанный лифт создавали впечатление, что здесь скорее ведется подпольная деятельность, нежели оказываются туристические услуги. Сама Диана, встретив гостей, вместо извинений предложила клиентам оформить предоплату за «горящие» новогодние туры, что вызвало еще большее возмущение.

В разгар конфликта владелица турагентства неожиданно заявила, что готова написать явку с повинной в полицию. Пострадавшие и сопровождающие их журналисты направились в отделение, чтобы обеспечить честное разбирательство. Однако у дверей полиции Диана изменила свое решение, сославшись на юридическую консультацию, и отказалась давать какие-либо показания.

Юрист Евгений Терентьев, представляющий интересы пострадавших, отметил, что у клиентов остается шанс возместить ущерб. По его словам, в определенных случаях можно предъявить претензии не только к турагентству, но и к туроператору, предоставлявшему услуги. Сейчас ведется сбор доказательств, которые могут помочь пострадавшим восстановить справедливость.

Скандал оставил за собой десятки пострадавших, утративших деньги и планы на новогодние праздники, а сама владелица турагентства остается вне досягаемости правосудия. Для многих это стало тревожным напоминанием о необходимости тщательно проверять репутацию туристических компаний перед оплатой поездок.