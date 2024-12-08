В ночь на 8 декабря в Воронежской области были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, принадлежавших украинской стороне. Информацию об этом предоставило Министерство обороны России. Беспилотники были обнаружены и нейтрализованы силами противовоздушной обороны. Данных о пострадавших или значительных разрушениях не поступало.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что один из сбитых беспилотников вызвал возгорание на промышленном объекте. Очаг был оперативно ликвидирован, и угрозы дальнейшего распространения пожара удалось избежать. Он отметил, что обстановка в регионе находится под контролем, и заверил, что службы экстренного реагирования продолжают работу в усиленном режиме.

Накануне, вечером 7 декабря, в регионе была введена повышенная готовность в связи с угрозой атак беспилотников. Это позволило минимизировать возможные последствия и оперативно реагировать на инциденты.

По данным Минобороны, за ту же ночь на территории России было сбито 46 беспилотников, что указывает на продолжающуюся напряженность в воздушном пространстве страны. Представители ведомства призывают граждан сохранять спокойствие и при необходимости следовать указаниям властей.