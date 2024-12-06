В России участились случаи мошенничества, направленные на пожилых людей. Злоумышленники используют схему, в которой представляются сотрудниками Социального фонда России (СФР) и обещают пенсионерам увеличение пенсии за счёт якобы обнаруженного неучтённого трудового стажа.

Преступники звонят потенциальным жертвам и сообщают, что для получения дополнительных выплат необходимо оформить заявление в ближайшем отделении СФР или МФЦ. Для создания иллюзии достоверности они предоставляют реальные адреса организаций. Однако затем злоумышленники требуют от пенсионеров личные данные, такие как номер паспорта, СНИЛС, ИНН и код из СМС. Получив эти сведения, они получают доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги», что позволяет им совершать мошеннические действия, включая хищение средств.

Эксперты предупреждают, что настоящие сотрудники Социального фонда никогда не звонят гражданам с подобными предложениями. Все подобные обращения происходят исключительно в официальном порядке. Если вам поступил звонок с подобной информацией, следует немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение фонда или МФЦ для уточнения информации.

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты советуют пенсионерам быть крайне осторожными при передаче личных данных. Никогда не сообщайте пароли и коды из СМС, а также не передавайте данные своих документов по телефону. Рекомендуется сохранять бдительность и обсуждать подозрительные звонки с близкими или консультироваться с юристами.

В случае попытки мошенничества гражданам следует обратиться в полицию, чтобы помочь в предотвращении дальнейших преступлений.