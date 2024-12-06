Принуждение детей к посещению церкви может привести к обратному эффекту — потере интереса и даже отторжению религии. Об этом в интервью РИА Новости рассказал настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцеве священник Александр Волков, подчеркнув важность разумного подхода к воспитанию детей в религиозной традиции.

По его словам, родители часто сталкиваются с ситуацией, когда ребенок, посещавший храм и участвовавший в причастиях, в подростковом возрасте начинает избегать этого.

«Иногда дети в возрасте 12–13 лет просят родителей не брать их с собой в храм. Это не повод для осуждения или обвинений в грехе. Если ребенок хочет отдохнуть, не нужно давить на него или пытаться силой вернуть его в церковь», — отметил Волков.

Священник подчеркнул, что важно найти баланс между духовным воспитанием и свободой выбора ребенка. Слишком активное или навязчивое стремление приобщить детей к церковной жизни может вызвать у них внутренний протест. Родителям следует подходить к этому вопросу деликатно, уважая личные границы ребенка и его восприятие.

Еще одной распространенной ошибкой, по мнению Волкова, является требование от детей полной дисциплины во время службы.

«Не нужно заставлять ребенка стоять всю службу, если это вызывает у него дискомфорт. Это не способствует духовному развитию, а лишь усиливает чувство принуждения», — добавил он.

Эксперт напомнил, что главное в воспитании — это не столько формальные ритуалы, сколько личный пример родителей. Дети, которые видят искреннюю веру в жизни близких, с большей вероятностью сохранят интерес к религии. Подобный подход помогает вырастить осознанную связь с духовной традицией, которая будет основываться на внутреннем выборе, а не на давлении извне.