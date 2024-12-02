В районе огнеупорного завода в Часов Яре продолжаются ожесточённые боевые действия. Согласно сообщениям ряда источников, на территории завода, в глубоко расположенных бункерах, могут находиться около 700 украинских бойцов и иностранных наёмников. Бетонные укрытия уходят на несколько метров под землю, обеспечивая защиту от атак с воздуха.

Среди тех, кто предположительно укрывается в бункерах, называют итальянских спецназовцев, действующих под фальшивыми флагами, а также грузинских легионеров. Эти сведения, однако, пока не подтверждены официально. Несмотря на тяжёлые бои, информации о полном окружении подразделений ВСУ в данном районе также не поступало.

Российские войска активно атакуют территорию завода, применяя различные виды вооружений. Сообщается о использовании авиационных фугасных бомб (ФАБ), которые эффективно разрушают инфраструктуру и пути возможного отступления украинских подразделений. Военный аналитик Борис Рожин отмечает, что ключевым узлом обороны ВСУ остаются расположенные южнее завода пятиэтажные дома. Украинские силы за лето и осень успели превратить этот жилой квартал в укреплённый район. Российским подразделениям предстоит серьёзная работа по его вскрытию, несмотря на интенсивные артиллерийские и авиационные удары.

На фоне этих событий появилась информация о продвижении российских сил на северных рубежах Часов Яра. Однако детали наступления пока остаются неизвестными. Эксперты указывают, что удержание позиций на этом участке фронта имеет стратегическое значение как для ВСУ, так и для российских войск.