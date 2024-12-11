В Демократической Республике Конго зафиксирована вспышка опасного заболевания, которое пока носит условное название «болезнь Х». Симптомы напоминают тяжелую форму гриппа, а количество заболевших уже превысило 400 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертельных исходов зарегистрировано не менее 150, причем большинство из них приходится на детей и подростков.

Симптомы болезни включают лихорадку, головные и мышечные боли, кашель, затрудненное дыхание и анемию. В тяжелых случаях у пациентов наблюдается сильное истощение и дыхательная недостаточность. Особую сложность представляет то, что вспышка произошла в отдаленной провинции Кванго, где медицинская инфраструктура практически отсутствует. Большинство пациентов умерли дома или из-за невозможности получить необходимую помощь, например, переливание крови при тяжелой анемии.

ВОЗ уже направила в регион команду быстрого реагирования. Однако плохие дороги и сезон дождей затрудняют доставку специалистов и оборудования в эпицентр вспышки. По словам представителей организации, первичные экспресс-тесты не дали четкой картины происходящего, а результаты более глубоких лабораторных исследований пока не поступили.

На пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в большинстве образцов обнаружен возбудитель малярии. Однако эксперты подчеркивают, что это не исключает наличия другого заболевания. Как отметил инфекционист Николай Малышев, малярия широко распространена в этом регионе, и ее присутствие в анализах местных жителей не объясняет всех симптомов, наблюдаемых у заболевших.

Эпидемиологи также рассматривают вероятность того, что вспышка может быть вызвана несколькими факторами одновременно, включая пневмонию неизвестного происхождения, новый штамм гриппа, корь или даже COVID-19. Высокий уровень недоедания среди местного населения усугубляет течение болезни и повышает смертность.

Ученые всего мира внимательно следят за ситуацией. Особое беспокойство вызывает вероятность того, что «болезнь Х» может оказаться новым вирусом с высокой заразностью, способным вызвать глобальную пандемию. Напомним, что ранее на Давосском форуме обсуждался сценарий появления такой болезни, которая, по мнению экспертов, может оказаться более разрушительной, чем пандемия COVID-19.

Специалисты настоятельно рекомендуют воздерживаться от поездок в данный регион, пока причины вспышки не будут окончательно выяснены.