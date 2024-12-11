С 1 января 2025 года в России снова вырастет утилизационный сбор на автомобили, что, как ожидается, существенно повлияет на цены. Предыдущее повышение произошло совсем недавно, 1 октября 2024 года, и за несколько месяцев ставки выросли в разы. Это уже ощутимо ударило по рынку, а очередная индексация обещает добавить новых проблем.

Наиболее популярные модели с двигателем объёмом 1–2 литра, которые составляют значительную долю отечественного авторынка, пострадают сильнее всего. Ставка утильсбора для этих машин, которая ещё в начале осени составляла 300 600 рублей, к январю увеличится до 667 400 рублей, что более чем в два раза выше. У машин с двигателем объёмом 2–3 литра ситуация ещё сложнее: новый сбор составит 1 875 400 рублей, что на 1 030 600 рублей больше, чем было до осени. Эти дополнительные расходы неизбежно лягут на плечи покупателей.

Особенно ощутимо рост сборов скажется на популярных внедорожниках, таких как Haval H9, Tank 500 и Tank 700. Эти модели с объёмными двигателями уже сейчас продаются с существенной наценкой, а дальнейший рост сборов может сделать их ещё менее доступными для большинства покупателей.

В ответ на новые ставки импортеры адаптировали свою стратегию. Многие автомобили теперь ввозятся исключительно под заказ, оформляя их сразу на конечного покупателя. Это позволяет снизить утильсбор до символических 3 400–5 200 рублей, если автомобиль оформляется для личного пользования. Однако такие схемы работают не всегда. Например, популярные модели Toyota, такие как Land Cruiser и HiLux, дилеры продолжают продавать из наличия, что означает полную уплату новых ставок утильсбора.

Тем временем рынок уже реагирует на предстоящие изменения. Цены на автомобили растут, а покупатели спешат успеть приобрести машины до очередного повышения. В ноябре 2024 года многие китайские бренды переписали ценники в сторону увеличения, при этом средняя прибавка составила 25 000 рублей. Однако это не спасло рынок от спада: продажи автомобилей в ноябре упали на 29% по сравнению с октябрём, что заметно ухудшило позиции России на европейском авторынке.

Несмотря на сложности, дилеры прогнозируют временный рост продаж в декабре. Покупатели активно приобретают машины в преддверии нового повышения цен. Но эксперты уверены, что в начале 2025 года рынок снова ждёт спад. Автомобили подорожают ещё на 10–15%, что сделает их менее доступными для большинства россиян. По базовому сценарию аналитиков, продажи новых машин в 2025 году могут упасть на 10%, а по пессимистичному прогнозу спад достигнет 20%.

Пока на рынке остаются относительно доступными лишь малоизвестные бренды, вынужденные предлагать скидки для привлечения покупателей. Однако у таких автомобилей возникают свои проблемы: от ограниченного ассортимента запчастей до возможных трудностей при перепродаже на вторичном рынке. Для многих покупателей вопрос выбора автомобиля становится не только финансовым, но и стратегическим решением.