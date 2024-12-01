Майор Вооруженных сил Украины Сергей Мальцев погиб на Запорожском направлении в результате артиллерийского удара российских войск. О его гибели сообщили украинские СМИ, предоставив подробности трагического события.

Сергей Мальцев, которому на момент смерти было 44 года, начал свою военную карьеру во внутренних войсках Украины. Выпускник Харьковского училища, он начал службу в звании лейтенанта, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице до командира патрульного автовзвода. Позднее, с началом специальной военной операции, он вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Сведения о местах его боевых действий остаются неизвестными. Однако сообщается, что 16 ноября вблизи населенного пункта Червоная Криница в Запорожской области он получил тяжелые ранения в результате удара российской артиллерии. Травмы оказались смертельными, и вскоре после этого стало известно о его кончине.

Прощание с Сергеем Мальцевым состоялось в городе Сумы, где его похоронили. У погибшего офицера остались жена и маленькая дочь.