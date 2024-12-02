Исследование ученых из Университета Бонда показало, что температура воздуха в офисе существенно влияет на работоспособность мужчин и женщин, причем эти различия связаны с физиологическими особенностями. Результаты исследований обсуждались в интервью изданию The Conversation.

Согласно выводам специалистов, мужчины демонстрируют лучшую продуктивность при температуре до 25°C. Женщины же при таких условиях хуже справляются с умственными задачами, тогда как их работоспособность повышается в более теплой среде. Напротив, мужчины испытывают трудности с математическими и вербальными задачами в офисах, где температура превышает 25°C.

Масштабное исследование, проведенное в 2021 году, включало свыше 38 тысяч участников. Примерно 38% респондентов заявили, что не удовлетворены температурным режимом в офисах, причем среди недовольных преобладали женщины — их доля составила около двух третей. Такой дискомфорт объясняется разными физиологическими механизмами, в частности, гормональными особенностями. Например, эстроген, основной женский половой гормон, способствует накоплению жировой ткани, что делает женщин более чувствительными к холоду. У мужчин же благодаря большей мышечной массе организм выделяет больше тепла, что помогает легче переносить пониженную температуру.

Помимо этого, у женщин чаще наблюдается замедленный метаболизм, что также усиливает их восприимчивость к холоду. Эти различия, по словам доцента Университета Бонда Кристиана Моро, важно учитывать при проектировании рабочих помещений. Создание температурно комфортной среды может повысить общую продуктивность сотрудников и минимизировать стресс, связанный с внешними факторами.

Ранее эксперты также дали рекомендации офисным сотрудникам о том, как сохранить здоровье. Специалисты советуют включать в рабочий день несложные физические упражнения, такие как приседания, наклоны и растяжки, что помогает поддерживать тонус организма даже при сидячей работе.