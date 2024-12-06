Европа может столкнуться с резким изменением климата уже в ближайшие годы. Голландские ученые предупреждают о возможном наступлении ледникового периода, что связано с ослаблением или даже остановкой Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ), системы океанических течений, играющей ключевую роль в регулировании климата региона.

Исследования, начатые еще в 1960-х годах, предполагали, что АМОЦ может прекратить свое существование в течение сотен лет. Однако современные данные заставляют ученых пересмотреть сроки: разрушительные изменения могут начаться уже в 2025 году. Главная угроза связана с Гольфстримом — мощным океаническим течением, которое переносит теплые воды на север Атлантического океана, обеспечивая мягкий климат на значительной части Европы.

Механизм работы Гольфстрима зависит от плотности воды. На экваторе она испаряется, становясь более соленой, а затем на севере остывает, опускается на дно и возвращается на юг. Однако глобальное потепление привело к активному таянию ледников, что увеличивает объем пресной воды в океане. Если этот процесс перекроет путь теплым потокам, система может быть нарушена, что станет катастрофой для климата Европы.

Физик Рене ван Вестен подчеркивает, что континент находится на грани “точки невозврата”. Как только Гольфстрим остановится, Европа столкнется с экстремальными климатическими изменениями, включая значительное похолодание, которое повлияет на сельское хозяйство, энергетическую инфраструктуру и повседневную жизнь миллионов людей.

Мнения ученых о сроках различаются. Одни считают, что ледниковый период может начаться уже через год, другие дают прогноз в пределах пяти лет. Но независимо от сроков, последствия изменений неизбежны. Специалисты предупреждают, что понимание природы этих процессов и своевременные действия — ключ к смягчению грядущих климатических потрясений.