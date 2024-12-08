Учёные из Университета Южной Австралии провели исследование, которое подтверждает важность сна для изучения языков. Эксперимент показал, что сон не только помогает запоминать новые слова, но и улучшает усвоение грамматики, что открывает новые горизонты в понимании работы мозга.

В эксперименте приняли участие 35 взрослых, говорящих на английском языке. Им предложили изучить искусственный язык Mini Pinyin, разработанный на основе мандаринского с упрощённой грамматикой. Одна группа занималась утром и тестировалась вечером, в то время как другая изучала язык вечером, а затем проводила ночь в лаборатории сна, где фиксировалась мозговая активность во время небыстрого сна. На утренних тестах участники второй группы показали значительно лучшие результаты.

Исследователи выявили, что ключевым механизмом являются медленные колебания и сонные веретена — электрические ритмы мозга, которые способствуют передаче информации из гиппокампа в кору головного мозга. Это укрепляет память и позволяет надолго сохранять усвоенные знания.

Профессор Захария Кросс объяснил, что эти ритмы обеспечивают перенос новой информации в долговременное хранилище мозга. Результаты эксперимента подчёркивают важность сна для сложных задач, таких как изучение языков. Отсутствие сна, напротив, негативно сказывается на памяти, концентрации и способности к обучению.

Скотт Куссенс, один из авторов исследования, отметил, что сон не просто восстанавливает силы, но и значительно улучшает когнитивные функции. Эти выводы могут быть полезны для разработки новых методов реабилитации и когнитивного обучения, особенно для людей с языковыми нарушениями. Например, стимуляция медленных колебаний может ускорить восстановление пациентов с афазией или другими нарушениями.

Команда учёных уже планирует новые исследования, чтобы изучить, как различные фазы сна влияют на другие виды обучения. Это подтверждает, что качественный сон играет ключевую роль в формировании наших навыков, памяти и способности к обучению.