США и НАТО активно следят за развитием российских военных технологий, особенно после недавних совместных учений Военно-морского флота (ВМС) и Воздушно-космических сил (ВКС) России в восточной части Средиземного моря. В рамках этих учений были успешно произведены пуски высокоточных ракет, включая «Циркон», «Калибр» и «Оникс». Такой масштабный демонстрационный запуск не остался незамеченным для западных разведывательных служб, которые, вероятно, уже получили новые ценные данные о возможностях российских ракетных систем.

Особое внимание западные аналитики уделяют гиперзвуковой ракете «Циркон», которая, по мнению экспертов, является важным элементом российской военной стратегии. Томас Ньюдик, обозреватель американского издания *TWZ*, указывает, что западные разведчики продолжат следить за развитием этой ракеты, пытаясь раскрыть её характеристики и возможности. В своем анализе он отмечает, что ракета «Циркон» на предоставленных Минобороны России кадрах выглядит иначе, чем аналогичная экспериментальная ракета X-51 Waverider, разрабатываемая США. Вместо неё, «Циркон» больше напоминает демонстратор гиперзвуковой ракеты HyFly, созданной в рамках американской программы.

Кроме того, Ньюдик подчеркивает, что ракета «Циркон» имеет схожие размеры с более известной российской противокорабельной ракетой «Оникс» и использует общую пусковую установку. Однако, несмотря на эти внешние сходства, «Циркон» продолжает оставаться загадочным оружием. Точные характеристики этой ракеты, её дальность, скорость и эффективность на практике, остаются под вопросом, и пока нет официальных подтверждений всех заявленных Минобороны России параметров.