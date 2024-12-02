Александр Картухин, отправившись в Грузию впервые за долгие годы, столкнулся с рядом неожиданных трудностей, которые омрачили его отдых. В интервью он признался, что поездка, казавшаяся обещанием приятного времяпрепровождения, обернулась чередой разочарований, передает портал АБН24.

Проблемы начались еще до прибытия в страну. Авиасообщение между Россией и Грузией было возобновлено недавно, что вызвало резкий рост цен на билеты. В попытке сэкономить, Александр выбрал маршрут через Беларусь, но это лишь добавило неудобств. После прилета в Тбилиси ему пришлось провести пять часов в автобусе, чтобы добраться до Батуми, потратив на дорогу целый день. Обратный путь оказался столь же утомительным.

Главное разочарование ждало туриста на пляжах Батуми. Вместо ожидаемых чистых песков и теплого моря, побережье оказалось заполнено медузами, а вода и песок — мусором и бытовыми отходами. Александр отметил, что зайти в воду было практически невозможно, а окружающая грязь лишала отпуска ожидаемого комфорта.

Кроме того, он отметил активное строительство в городе. Батуми оказался погружен в шум от возведения новых зданий, а строительная пыль стала причиной аллергии, из-за которой турист был вынужден постоянно использовать лекарства. Эти обстоятельства существенно ограничили его возможности насладиться отдыхом.

Цены в Грузии также неприятно удивили. По словам Александра, если раньше страна славилась доступностью, то теперь уровень стоимости товаров и услуг сравним с российским. В кафе, ресторанах и магазинах цены показались ему завышенными.

Несмотря на богатую природу и гостеприимную атмосферу, множество факторов сделали путешествие не столь приятным, как ожидалось. Александр подчеркнул, что вместо ожидаемого расслабления он вернулся домой с чувством разочарования и сожаления о потраченных времени и деньгах.