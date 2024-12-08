В 2024 году спрос на сельский туризм в России в новогодние праздники вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные представила платформа Россельхозбанка «Свое за городом», отметив увеличение популярности агротуров среди россиян. Всё больше жителей страны выбирают отдых на природе, вдали от городского шума и суеты.

Средняя продолжительность поездок на фермы и в сельские усадьбы составляет 3–4 дня, однако в Подмосковье туристы чаще предпочитают однодневные экскурсии. В этом регионе особенно популярны программы, включающие дегустации фермерских продуктов, прогулки по хозяйствам и тематические мастер-классы. Такой формат позволяет провести насыщенный день на природе, вернувшись домой с новыми впечатлениями.

Лидером по росту интереса к агротуризму стала Кировская область, где спрос увеличился в три раза. Регион в этом году был выбран Новогодней столицей России, что привлекло множество туристов. Гостей встречают традиционные народные гуляния, экскурсии на родину дымковской игрушки, занятия по её изготовлению и прогулки на лошадях в заснеженных лесах.

Суздаль, известный своим архитектурным наследием и атмосферой старинной Руси, увеличил поток туристов на 30%. Великий Устюг, где расположена вотчина Деда Мороза, продемонстрировал рост спроса на 15%. Подмосковье также не отстаёт: количество бронирований здесь увеличилось на 25%.

Елена Батурова, заместитель председателя правления Россельхозбанка, отметила, что сельский туризм переживает заметное оживление. По её словам, россияне всё чаще выбирают отдых на природе и стремятся посетить уникальные уголки страны вместе с близкими. На данный момент загрузка отелей на новогодние праздники уже достигает 77%, а к середине декабря этот показатель может вырасти до 90%.

Такое стремление к проведению каникул в сельской местности подчеркивает растущий интерес к экологическому туризму и традиционным ценностям. Агротуры предлагают туристам не только расслабляющий отдых, но и возможность прикоснуться к культуре и быту российских регионов, что делает их особенно привлекательными для семейного отдыха.