Новогодние праздники — отличное время, чтобы сменить обстановку, отдохнуть и зарядиться энергией. Для многих этот период становится идеальным моментом для путешествий. Эксперты в области туризма поделились идеями, куда можно отправиться в зависимости от предпочтений и состава компании.

Для влюбленных пар, ищущих уединения, традиционно рекомендуются Мальдивы. Эти острова славятся уединенными бунгало, романтическими ужинами при свечах и живописными пляжами. Но не обязательно ехать за границу. Например, в Ростовской области можно провести время в станице Кочетовская. Здесь предлагают уютный глэмпинг с камином и японской баней фурако, что идеально подойдет для романтического отдыха. Эксперты советуют планировать такие поездки до или после праздников, чтобы избежать сезонных наценок.

Для семей с детьми отличным выбором станет Великий Устюг — родина Деда Мороза. Здесь можно покататься на санях, посетить резиденцию сказочного персонажа и получить памятные подарки. Подросткам, любящим активный отдых, подойдут горнолыжные курорты. Варианты варьируются от Шерегеша на Алтае до Красной Поляны в Сочи. Для жителей европейской части России удобны Домбай, Апатиты и Приэльбрусье.

Автомобильные путешествия — наиболее экономичный способ провести праздники. Самым популярным маршрутом остается «Золотое кольцо», охватывающее девять древних городов Центральной России, включая Сергиев Посад, Ростов Великий и Владимир. Также востребован маршрут по Калужской и Тульской областям, известный как «купеческое кольцо». Путешественники могут наслаждаться архитектурой старинных домов, посещать музеи и любоваться природой средней полосы.

Из Москвы автолюбители также могут отправиться в Карелию, Поволжье или Крым. Жители Санкт-Петербурга нередко выбирают Карелию, Псков или Вологду, которые славятся историческими памятниками и культурным наследием. Любителям активного отдыха и природы стоит обратить внимание на Архангельск или Валдай.

Новогодние путешествия предоставляют массу возможностей для незабываемого отдыха, будь то романтические поездки, семейные приключения или автомобильные маршруты по живописным местам. Главное — заранее спланировать поездку, чтобы она прошла с максимальным комфортом и удовольствием.