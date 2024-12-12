В преддверии Нового года ульяновцы активно бронируют туры, несмотря на рост цен и нестабильность в мире. Популярностью среди жителей региона пользуются как зарубежные направления, так и отечественные курорты. По данным Ассоциации туроператоров России, лидером спроса стали Объединенные Арабские Эмираты, интерес к которым за год вырос на 15–20%. Среди других востребованных направлений — Египет, Таиланд, Куба, Иордания, а также более редкие маршруты, такие как Катар, Саудовская Аравия, Оман и Бахрейн.

Коммерческий директор ООО «Трэвл групп» Марина Власова отметила, что основным критерием для выбора направления остается отсутствие визового режима. Ульяновцы предпочитают поездки на морские курорты с системой «всё включено». Впрочем, среди предложений есть и более эксклюзивные варианты, например, круизный тур на 18-палубном лайнере по маршруту Дубай — Бахрейн — Оман — Катар, который также привлекает туристов.

Среди европейских направлений жители региона всё чаще выбирают Стамбул. Несмотря на отсутствие пляжного отдыха зимой, город привлекает своими экскурсионными программами и колоритом. Стоимость недельного тура для двоих в этот мегаполис начинается от 80 тысяч рублей. Столько же обойдется отдых в Сочи на новогодние праздники, а наиболее бюджетным вариантом остается Абхазия, где цены на путевки стартуют от 59 тысяч рублей на двоих за 10-дневный отдых.

Как пояснила турагент Галина Черненко, отдых в Абхазии остается востребованным даже на фоне политической нестабильности в регионе. Однако цены на путевки заметно возрастают с приближением праздников. Если забронировать тур заранее, можно сэкономить, но чем ближе к Новому году, тем выше стоимость, которая может увеличиться в 2,5 раза.

В то же время спрос на отдых в Египте немного снизился. Причиной стали боевые действия в соседней Сирии, что вызвало беспокойство у туристов. Однако снижение интереса отразилось на ценах: если в октябре десятидневный тур на троих стоил около 180 тысяч рублей, то в декабре путевка обойдется уже в 150 тысяч.

Интересно, что единственным малопривлекательным вариантом остаются туры с вылетом в новогоднюю ночь. Празднование на борту самолета на высоте 10 тысяч метров не вызывает энтузиазма у туристов. В целом, эксперты отмечают, что туристический спрос остается высоким, несмотря на экономические сложности и международные вызовы.