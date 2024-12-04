Новое исследование, проведенное учеными из США и Италии, показало, что кофеин способен влиять на механизмы формирования зависимости от алкоголя. Результаты экспериментов на грызунах позволили ученым определить, как алкоголь вызывает выброс дофамина, связанного с удовольствием, и каким образом кофеин может снижать его эффект.

Основное удовольствие от употребления спиртного возникает за счет взаимодействия дофамина и ацетальдегида — вещества, содержащегося в алкоголе. В результате этого взаимодействия образуется сальсолинол, который усиливает активность дофамина в мозге, воздействуя на систему вознаграждения. Это напрямую связано с формированием зависимости.

Ученые выяснили, что кофеин препятствует выработке сальсолинола, снижая влияние дофамина на мозговые центры удовольствия. Таким образом, употребление кофеина может уменьшить приятные ощущения от алкоголя и, как следствие, снизить риск развития зависимости.

Эксперименты проводились на грызунах, чья генетика на 80% схожа с человеческой. Это позволило изучить ключевые нейрохимические процессы, однако переносить результаты исследований на человека пока рано. Точные дозировки кофеина, которые могут нивелировать действие алкоголя, в исследовании не уточняются.

Важно отметить, что одновременное употребление алкоголя и кофеиносодержащих напитков не рекомендуется. Спиртное расслабляет, а кофеин тонизирует, что может привести к искажению восприятия степени опьянения и увеличению потребляемой дозы алкоголя. Эксперты советуют соблюдать временной интервал между приемом этих веществ, учитывая, что кофеин теряет основное действие примерно через четыре часа.

Данное исследование открывает перспективы для создания новых методов профилактики и лечения алкогольной зависимости. Изучение влияния кофеина на процессы в мозге может стать важным шагом в борьбе с этим заболеванием. Однако ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований для подтверждения результатов и их применения на практике.