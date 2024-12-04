Вооруженные силы Украины, укрывшиеся на территории трубного завода в Курахово, оказались в критической ситуации. По данным силовых структур, на которые ссылается ТАСС, остатки украинской группировки фактически заблокированы на этом объекте и не имеют возможности безопасно покинуть зону боевых действий.

Собеседник агентства уточнил, что подразделения российской армии оказывают давление на позиции ВСУ с трех направлений: с севера, юга и востока. Такая тактика лишает украинские силы возможности маневра, что делает ситуацию для них особенно сложной.

Параллельно сообщается, что российские войска продолжают активные действия в районе поселка Старые Терны, расположенного на западном берегу Кураховского водохранилища. По словам Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и поддержки ветеранов, населенный пункт практически перешел под контроль российских сил. Он отметил, что зачистка поселка находится на завершающем этапе.

Кураховский трубный завод, где сосредоточены остатки украинской группировки, представляет собой объект с развитой инфраструктурой, позволяющей вести оборону из подземных сооружений. Однако, по словам источника, эти укрытия не обеспечивают полную безопасность ввиду плотного огневого воздействия и ограниченных возможностей для снабжения.

Обстановка в районе Курахово остается напряженной, но, как утверждают силовые структуры, положение ВСУ на этом участке фронта становится всё более уязвимым. Российские войска продолжают наращивать усилия, направленные на взятие под контроль стратегически важных территорий.