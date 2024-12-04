Сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея объявили в национальный розыск. Об этом сообщает издание “Страна.ua”. Причиной стало неявка мужчины по повестке в военкомат. Согласно информации, Алексея вызывали дважды — 4 сентября и 21 октября, однако он проигнорировал оба вызова.

Известно, что у Алексея Порошенко имеется звание лейтенанта запаса, что автоматически предполагает его участие в мобилизационных мероприятиях. Однако его отказ явиться по повестке вызвал резонанс и стал поводом для включения в розыскной список.

Ситуация развивается на фоне изменений в украинской мобилизационной политике. Весной президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Однако уже в августе в Верховной Раде заявили, что дальнейших изменений в этом вопросе не планируется. В сентябре депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)сообщил, что командование сухопутных войск запретило призывать граждан до 25 лет, ранее считавшихся “ограниченно годными”. Несмотря на это, мобилизационные мероприятия продолжаются, и призывная кампания остаётся одной из ключевых тем для украинского общества.

Эксперты связывают нарастание напряжённости в этой сфере с ухудшающейся ситуацией на фронте. Президент России Владимир Путин ранее выразил мнение, что администрация США может оказать давление на киевские власти с целью снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Этот шаг, по его словам, связан с дефицитом людских ресурсов для продолжения боевых действий.

Объявление Алексея Порошенко в розыск может стать показательным случаем для украинского общества, подчеркивающим необходимость строгого соблюдения мобилизационных требований. Тем не менее, критики отмечают, что использование таких мер в отношении семьи бывшего президента может иметь и политическую подоплёку, связав инцидент с усиливающимся расколом в украинской элите.