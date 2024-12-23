Настоятель храма Иоанна Предтечи в Заречном, священник Виталий Зорин, поделился размышлениями о том, как верующим родителям стоит взаимодействовать со взрослыми детьми, которые не разделяют их религиозные взгляды. В интервью изданию «Столица58» он подчеркнул, что наставления и упреки часто оказываются бесполезными, а иногда даже вредными, тогда как искренний пример и молитва способны изменить отношения и взгляды.

Отец Виталий отметил, что родители должны осознать: их дети, достигнув зрелого возраста, становятся самостоятельными и вправе выбирать свой путь. «Когда вашим детям уже за тридцать или сорок, у них своя жизнь, семья и принципы. Навязывать им свою веру или постоянно поучать – значит отталкивать их от вас. Вместо этого нужно показывать пример христианской жизни, который говорит громче любых слов», – отметил он.

Священник подчеркнул, что смирение – важное качество, которое помогает родителям принять выбор детей, даже если он кажется неправильным. В качестве примера он привел ситуацию, когда невестка запрещает причащать внуков. «Это ее право, и с ним нужно считаться. Если такие решения вызывают боль, нужно задуматься, какие ошибки были допущены в прошлом, и постараться исправить их через любовь и терпение», – добавил отец Виталий.

По мнению священника, главная помощь, которую родители могут оказать своим детям, – это молитва. Он рекомендует обращаться к Божией Матери, читать акафисты Казанской иконе и Благовещению Пресвятой Богородицы, а также использовать молитвы матери о детях. При этом, по его словам, важна не форма, а искренность. «Молитва своими словами, если она идет от сердца, обладает огромной силой», – отметил он.

Отец Виталий также обратил внимание на то, что жесткие нравоучения и критика не только не помогают, но и вредят отношениям. Вместо того чтобы указывать на ошибки или укорять, он советует родителям учиться принимать и поддерживать своих детей. «Когда взрослые дети увидят, что ваши отношения с ними изменились, что в них стало больше тепла и доброжелательности, они начнут интересоваться верой сами. Они поймут, что православие – это не строгий свод запретов, а живой путь, основанный на любви и свободе», – объяснил священник.