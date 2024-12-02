Священник Игорь Сильченков объяснил, могут ли усопшие слышать обращения живых и каким образом возможно общение с душами умерших. Его размышления проливают свет на духовный аспект этой важной для многих темы.

По словам батюшки, если речь идет о человеке, достигшем Царства Небесного, то он способен услышать живых. Усопшие, находящиеся у престола Божия, — это святые, которые молятся за оставшихся на земле. Однако он подчеркнул, что в рай попадают лишь те, кто удостоен быть праведным, поскольку «ничто скверное в Царство Небесное не войдет».

Если же человек после смерти оказался в аду, он не может слышать обращений живых. Тем не менее, существует способ поддерживать связь с душами усопших — через молитву. Священник отметил, что особое значение имеют молитвы, совершаемые в храме, особенно в родительские субботы. В такие моменты души умерших получают утешение, а те, кто находятся в аду, узнают, что их помнят и не забывают.

Батюшка также объяснил, что такие известия доносятся до душ умерших через Бога и по Его милости. При этом он предостерег от попыток заменить молитвы обрядами на кладбище, сопровождаемыми алкоголем и традиционной едой. По его словам, такие действия не устанавливают связи с Богом и не могут помочь душам усопших.

«А в водочке с сальцом нет связи с Богом, на кладбище связи с Богом нет», — пояснил священник.

Священник подчеркнул важность осмысленного отношения к памяти об умерших. Молитва в храме не только приносит утешение душам, но и помогает живым укрепить свою веру и осознать значимость духовной связи с Богом.