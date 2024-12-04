В селе Уланок Суджанского района Курской области разрушенный храм Рождества Христова стал символом веры и надежды для местных жителей. Настоятель храма, отец Александр Гуляев, рассказал о своей мечте вернуться в родную святыню. Несмотря на разрушения, огненные следы и обрушенные колокола, он верит, что придёт день, когда храм восстановят, а над селом снова зазвучат звон колоколов и молитвы.

Христорождественский храм, расположенный в самом сердце Уланка, был построен более полутора веков назад. Его архитектура в русско-византийском стиле с белыми стенами и золотисто-голубыми куполами делала святыню видимой издалека, а внутренняя отделка вызывала восхищение. Особую гордость вызывал престол в главном алтаре, выполненный из редких пород дерева — кедра, певга и кипариса, которые были доставлены прямо из Афонского монастыря. Росписи храма, вдохновлённые гравюрами немецкого художника Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда, изображали сцены из Ветхого и Нового Заветов.

ВСУ обстреляли храм, целясь в колокольню, в результате чего здание практически уничтожено. Купола сгорели, ограда разрушена, а колокола, упавшие вместе с колокольней, превратились в обломки. По словам отца Александра, от храма остались лишь своды, которые всё ещё хранят воспоминания о прошлом величии.

«Колокола упали и разбились, всё прогорело до самого основания, включая входную часть», — с горечью рассказывает настоятель. Он добавил, что обгоревшие остатки здания можно увидеть в интернете — кто-то из местных жителей рискнул снять кадры на камеру, проезжая по опустевшему селу.

Несмотря на разрушения, отец Александр остаётся верен своей мечте. Он надеется, что храм восстановят, а жители вновь соберутся под его сводами, чтобы разделить радость молитвы. Для многих храм Рождества Христова — это не просто место поклонения, но и символ стойкости и надежды, которая продолжает жить в сердцах людей.