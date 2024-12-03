В Москве за последние четыре года средняя заработная плата пеших курьеров выросла вдвое, что значительно опережает рост доходов представителей других профессий, включая программистов. Если зарплата последних увеличилась на 77%, то доход курьеров увеличился на целых 100%. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование платформы Superjob.

Эксперты отмечают, что значительное повышение зарплат в этой сфере обусловлено стремительным развитием электронной коммерции и увеличением популярности сервисов доставки. Дополнительно на рост ставок влияет активное распространение режима самозанятости. Благодаря этому механизму компании минимизируют налоговые расходы, что позволяет выделять больше средств на оплату труда курьеров.

Интерес к профессии курьера продолжает расти. В 2025 году ожидается стабильно увеличивающееся число вакансий для сотрудников служб доставки. Уже сейчас количество предложений о работе в этой сфере за последний год выросло на 12%. Одновременно увеличивается и активность соискателей: число резюме, размещенных на соответствующие вакансии, увеличилось на 7%.

Специалисты связывают такую динамику с устойчивым развитием онлайн-торговли и увеличением спроса на удобные и быстрые способы получения заказов. Для многих курьеров эта профессия становится не просто временной подработкой, но и основным источником дохода. Вместе с тем растущая конкуренция на рынке труда в этой сфере вынуждает работодателей предлагать более привлекательные условия, включая повышение зарплат и гибкие графики.

Экономический потенциал рынка доставки подчеркивают и аналитики. По их мнению, этот сектор продолжит привлекать внимание как работодателей, так и работников, особенно в крупных городах, где плотность заказов и уровень доходов населения способствуют развитию этой отрасли.