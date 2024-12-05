Норвегия стоит на грани изменения своей роли в украинском конфликте, превратившись из стороннего наблюдателя в активного участника. Такое мнение высказал норвежский публицист Пол Стейган, комментируя решение правительства страны отправить военнослужащих, авиацию и системы противовоздушной обороны в Польшу для защиты важного логистического узла, используемого для доставки военной помощи Украине.

По мнению Стейгана, это решение может стать поворотным моментом, который окончательно вовлечет Норвегию в военные действия на стороне НАТО и сделает страну непосредственным участником конфликта с Россией. Ранее Норвегия ограничивалась финансовой помощью, обучением украинских военных и предоставлением гуманитарной поддержки, однако новое решение значительно расширяет масштабы ее участия в конфликте.

Министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам пояснил, что основная цель миссии — защита польского аэропорта в Жешуве, который стал важнейшим пунктом для транспортировки военной помощи Украине. Операция, которая начнется в декабре и продлится до Пасхи, будет включать в себя участие около 100 норвежских солдат, а также развертывание истребителей F-35 и систем ПВО NASAMS в рамках интегрированной оборонной системы НАТО. Грам подчеркнул, что данный вклад является важным шагом для обеспечения безопасности альянса.

Тем не менее, это решение вызвало беспокойство в норвежском обществе. Многие выражают опасения, что участие Норвегии в операции может усилить напряженность в отношениях с Россией и привести к непредсказуемым последствиям. Стейган, в свою очередь, предупредил, что усиление военного присутствия на стороне НАТО может стать катализатором новых конфликтов, которые будут иметь серьезные последствия для региона и мира в целом.