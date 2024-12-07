Старец Матфей Прозорливый, известный своей духовной проницательностью и даром видеть сокрытое от других, однажды поведал о случае, произошедшем во время богослужения. По его словам, в храме он заметил присутствие беса, принявшего облик воина. Это видение стало своеобразным напоминанием верующим о том, что даже священные стены не всегда гарантируют защиту от зла.

Матфей рассказал, что бес свободно передвигался по храму, словно испытывая терпение собравшихся. Нечистая сила подходила к иконам и бросала в них необычные липкие цветы. К некоторым иконам они прилипали, к другим — нет. Старец объяснял, что святые образы, к которым прилипали цветы, будто теряли свою силу. Люди переставали молиться перед этими иконами, начинали испытывать слабость, сонливость и утрату духовного рвения. Это заставляло многих покидать богослужение, не дождавшись его завершения.

В такие моменты Матфей Прозорливый призывал верующих проявлять стойкость. Он наставлял, что, несмотря на внутренние трудности или сомнения, важно оставаться в храме, продолжать молиться и укреплять свою веру. Старец объяснял, что молитва и глубокая преданность Христу — единственные истинные защиты от влияния бесов, даже если они осмеливаются появляться в святых местах.

Матфей Прозорливый напоминал, что борьба со злом требует не только усердия в молитве, но и духовной решимости. Его история стала не только предостережением, но и вдохновением для верующих, напоминая о том, что даже в самых сложных ситуациях человек может найти силы противостоять злу, если его вера тверда.