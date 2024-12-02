В октябре 2024 года средняя стоимость потребительских займов в России снизилась на 6% по сравнению с сентябрём. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни». Аналитики отметили, что изменения на рынке кредитования отразились на портрете типичного заемщика и предпочтениях клиентов банков.

Согласно исследованию, кредиты чаще всего одобряются людям в возрасте от 50 до 64 лет — на их долю приходится 45% всех заявок. Немногим меньше вероятность одобрения для возрастных групп 35–49 лет и 23–34 года, где этот показатель составляет 44% и 43% соответственно. Интересно, что мужчины получают положительное решение по заявкам чаще, чем женщины: 45% против 41%. Кроме того, высшее образование заемщика становится значимым фактором, увеличивая вероятность одобрения до 45%.

Маркетплейс также выделил усреднённый портрет клиента, которому банки охотнее предоставляют кредиты. Чаще всего это мужчина в возрасте от 35 до 49 лет, имеющий высшее образование и работающий по найму на должности, не связанной с управлением. Такие заемщики предпочитают брать ссуды на срок от трёх до пяти лет, при этом наиболее запрашиваемая сумма находится в диапазоне от 500 тысяч до миллиона рублей.

Снижение стоимости займов, как отмечают эксперты, может быть связано с общей стабилизацией экономической ситуации и стремлением банков повысить доступность кредитных продуктов. Эти изменения делают потребительские кредиты более привлекательными для широкого круга клиентов, особенно среди возрастной категории 35–49 лет, которая, судя по исследованию, представляет собой самую активную группу заемщиков.